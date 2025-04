Chefe de batalhão da PM diz que cruz em chamas em vídeo 'simboliza vitória'

O comandante do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar, Tenente Coronel José Thomaz Costa Júnior, veio a público nesta quarta-feira, 16, explicar a manifestação de policiais do seu batalhão, que foram filmados em volta de uma cruz em chamas e com os braços direitos e mãos estendidas na altura dos ombros, um gesto que remete à saudação nazista. A cerimônia, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi filmada e postada nas redes sociais do batalhão na última terça, 15, mas apagada na sequência.

O militar negou que o gesto tivesse um teor supremacista ou vinculação com alguma ideologia, e disse que a cerimônia com a cruz em chamas e um caminho feito com fogo tinha o objetivo de representar a "vitória" dos policiais que estavam se formando para ingressar à corporação. "Aquela estrutura (estrutura em formato de cruz em chamas) simboliza a vitória, sobre os sacrifícios e o peso que doravante policial adquirem para honrar esse período de estágio", disse o tenente.

O vídeo foi gravado em local aberto - ainda não se sabe quando e onde. Viaturas e bandeiras compõem o cenário, que mostra vários policiais militares fardados e com os braços erguidos na altura do peito. Eles fazem uma espécie de coreografia, acompanhada de trilha sonora. Há ainda duas linhas paralelas feitas com sinalizadores no chão. Em outras imagens, é possível observar um brasão de fogo com a palavra Baep - Batalhão de Ações Especiais de Polícia.