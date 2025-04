Chefes de Polícia querem reduzir participação popular em conselho sobre políticas de Segurança

Secretários de Segurança Pública dos Estados vêm debatendo uma proposta de reforma do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (CNSP). O órgão colegiado tem a atribuição de formular e propor ao Ministério da Justiça diretrizes para as políticas de segurança, com foco na prevenção e repressão à violência e à criminalidade.

O lobby dos secretários é para reduzir a participação de representantes da sociedade civil. Há uma percepção de que os profissionais de segurança estão subrepresentados.

O conselho é formado por profissionais de Segurança Pública (11) e representantes do governo federal (13), do sistema de Justiça (6) e da sociedade civil (2). Pesquisadores renomados também têm assento no órgão - são reservadas oito vagas para cidadãos com "notórios conhecimentos" na área.