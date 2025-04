Cristo Redentor: turista chileno é atingido por pedestal e se fere na cabeça e no pé

Um turista chileno de 16 anos foi ferido na cabeça e no pé esquerdo enquanto visitava o monumento do Cristo Redentor, nesta quinta-feira, 17, com a família, no Rio. Para tirar fotos, ele teria invadido um cercadinho fechado com fitas para a realização de uma missa e foi atingido por um pedestal de ferro que caiu com o vento.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do espaço por meio do Parque Nacional da Tijuca, o jovem foi atendido por médico de plantão na UTI móvel que fica à disposição dos turistas. Ela sofreu uma contusão leve na região frontal da cabeça e escoriação no pé e relatou ter sentido dor de cabeça, náuseas e dor no pé.

O acidente ocorreu por volta das 10h30. O adolescente estava com a mãe, que o acompanhou durante o atendimento médico realizado no próprio veículo da UTI móvel. O turista foi medicado e teve alta pouco depois das 11h.