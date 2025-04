Estado de São Paulo confirma 1º caso de sarampo de 2025

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou nesta quinta-feira, 17, o primeiro caso de sarampo no Estado em 2025. O local provável de infecção está em investigação.

O paciente é um homem de 31 anos, com residência na capital paulista. Ele estava vacinado e não houve necessidade de internação. Segundo a pasta, ele já está recuperado e sem sintomas da doença.

"Todas as medidas de controle e prevenção já foram iniciadas, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e com o Ministério da Saúde", diz a SES. O último caso autóctone do Estado foi confirmado em 2022.