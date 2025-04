Governo viaja à Europa na semana que vem para apresentar túnel Santos-Guarujá a investidores

Uma comitiva liderada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, inicia na próxima segunda, 21, uma viagem por países da Europa para apresentar a investidores detalhes do projeto do túnel que ligará as cidades paulistas Santos e Guarujá. O roteiro começa por Portugal e passa por Holanda e Dinamarca, com previsão de reuniões com empresas já interessadas no projeto.

Em Portugal, está prevista uma reunião com a empresa Mota-Engil, que possui parceria com a chinesa China Communications Construction Company (CCCC), uma das maiores construtoras do mundo. Conforme mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Mota-Engil e CCCC estão entre as oito interessadas no projeto. A CCCC foi responsável pela construção dos túneis submarinos da Baía de Dalian, de Shenzhen-Zhongshan e de Hong Kong-Zhuhai-Macau, considerado um dos projetos subaquáticos mais complexos do mundo.

Em Amsterdam, Costa Filho terá reuniões com as holandesas Ballast Nedam e TEC Tunnel. A Ballast Nedam possui experiências na construção de túneis imersos, como o que cruza o movimentado canal Nieuwe Waterweg em Roterdã, e o do Iraque, em fase de conclusão. A TEC Tunnel é líder global em projetos e engenharia de túneis e tem fornecido soluções de projeto e construção para projetos de túneis inovadores, como a ligação Øresund entre a Dinamarca e a Suécia, a ligação Busan Geoje na Coreia do Sul, a conexão de 32 km entre Hong Kong, Zhuhai e Macau na China e a ligação Fehmarnbelt de 20 km entre a Dinamarca e a Alemanha.