Ministério da Saúde fecha compra de 57 milhões de doses atualizadas da vacina contra covid-19

O Ministério da Saúde fechou a compra de 57 milhões de doses da vacina atualizada da Pfizer contra covid-19.

Os imunizantes serão entregues de forma parcelada e a expectativa é que a primeira remessa, de 8,5 milhões de doses, seja entregue entre abril e maio deste ano. As outras remessas serão solicitadas conforme a necessidade.

A Pfizer assumiu o contrato após a Anvisa reprovar a atualização da vacina da Zalika, empresa que havia vencido a licitação. Com a desclassificação, a segunda colocada foi acionada para o fornecimento, que foi alvo de crítica na gestão de Nísia Trindade. Para os especialistas, era necessário oferecer a versão atualizada do imunizante no País.