Polícia indicia PMs por estupro de jovem de 20 anos dentro de viatura

A Polícia Civil indiciou por estupro de vulnerável, nesta quarta-feira, 16, dois policiais militares suspeitos de terem estuprado uma jovem de 20 anos no interior da viatura da Polícia Militar. O fato ocorreu no dia 3 de março, após um desfile de carnaval, em Diadema, no ABC paulista. Os policiais estão presos. Eles negam o crime. A reportagem tenta contato com a defesa de ambos.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que as apurações seguem em andamento também pela Polícia Militar. "A instituição reitera seu compromisso com a legalidade e a transparência, assegurando que qualquer desvio de conduta será apurado e punido com o devido rigor", diz em nota.

Os envolvidos foram indiciados após prestarem depoimentos ao delegado responsável pela investigação, no 26.o Distrito Policial, no Sacomã, na zona sul de São Paulo. Com o indiciamento, os policiais passam a responder formalmente pela acusação. Após a conclusão do inquérito, o caso será avaliado pelo Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia contra eles à Justiça.