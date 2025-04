Professor de Derrite e ex-chefe da Rota: quem é o novo comandante da PM de SP

Coutinho assume no lugar de outro ex-chefe da Rota

Coutinho substitui outro ex-chefe da Rota, o coronel Cássio Araújo de Freitas, que irá para a reserva - ele estava à frente da PM desde janeiro de 2023. No fim do ano passado, em meio a uma escalada de casos de violência policial, Freitas chegou a ficar pressionado no cargo, mas a gestão entendeu que tirá-lo naquele momento poderia fazer escalar a crise de segurança pública enfrentada pela corporação.

"O coronel Cássio cumpriu seu papel com maestria", afirmou, em nota divulgada nesta quinta no site do governo, o secretário Guilherme Derrite. Ele descreveu Freitas como "um profissional extremamente capacitado e operacional", que esteve "na linha de frente do combate ao crime organizado e apresentou os melhores índices de produtividade da história da instituição".

No ano passado, os roubos atingiram o menor patamar da série histórica, iniciada em 2001, no Estado de São Paulo. Foram 193,6 mil casos notificados no ano passado, diminuição de 15% ante as 228 mil ocorrências de 2023. Os homicídios também chegaram ao menor número desses últimos 24 anos, consolidando tendência de queda.

Em contrapartida, os casos de estupro subiram 0,45% e os de latrocínio, 1,8%. Na capital paulista, a alta de vítimas de roubos seguidos de morte foi ainda maior, de 23,2%, conforme dados divulgados no começo do ano pela Secretaria da Segurança Pública.

No começo deste ano, crimes violentos têm chamado atenção da população, como a morte do ciclista Vitor Medrado, baleado perto do Parque do Povo, na zona oeste, ou do arquiteto Jefferson Dias, assassinado após intervir em um assalto no Butantã, também na zona oeste.