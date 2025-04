Quem é o búlgaro que teve extradição para a Espanha suspensa por Moraes?

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender a extradição do búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, de 49 anos, como resposta à negativa de extradição do blogueiro bolsonarista, Oswaldo Eustáquio, pelo governo da Espanha. Vasilev foi preso em 18 de fevereiro deste ano, no Mato Grosso do Sul. Ele é acusado na Espanha de tráfico de drogas e reside no Brasil desde janeiro de 2023.

De acordo com relato da Interpol, Vasil Georgiev Vasilev "participou do transporte até sua residência em Barcelona, de algumas malas que continham, no total, 52 kg de cocaína", em 26 de novembro de 2022. O acusado deveria entregar no dia seguinte, 27 de novembro, ao também investigado no caso Francisco López Dominguez.

As investigações apontam que Vasil foi filmado entrando com duas malas no condomínio que morava em Barcelona no dia 26. No dia seguinte, Francisco López Dominguez saiu do mesmo condomínio com o que as autoridades espanholas apontam ser as duas malas de Vasil. López Dominguez foi preso no mesmo dia.