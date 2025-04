Vai fazer frio na Páscoa e no feriado de Tiradentes? Confira previsão para SP e demais regiões

No entanto, quem vai realmente sentir o frio é o Sul do país, com possibilidade de geada no amanhecer do domingo e na segunda-feira de feriado em algumas cidades da região. O ar frio de origem polar deve avançar sobre o Sul ainda na sexta-feira.

No sábado, o ar frio se espalha sobre toda a região Sul e já começa a amenizar o clima também no sul de Mato Grosso do Sul, no sul paulista e na divisa de São Paulo com o Paraná.

"Na maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o ar vai refrescar, pois a presença do ar polar diminui a sensação de abafamento", afirma a Climatempo.

Em algumas áreas do Sudeste, como no leste paulista, incluindo a Grande São Paulo, a região da Mantiqueira, no sul mineiro, na região serrana do Rio de Janeiro e até na zona da mata mineira, a sensação será de friozinho em parte dos feriados.

Cidade de São Paulo

De acordo com a Meteoblue, a expectativa é de precipitações em São Paulo entre sexta-feira e domingo, sendo mais intensas no sábado.