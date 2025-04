Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de casos de dengue neste ano

O coeficiente de incidência da doença no país dá a dimensão da diferença de cenário neste ano em comparação com o do ano passado. Enquanto neste ano o coeficiente de incidência é de 479,4 casos a cada 100 mil pessoas, no ano passado o índice era de 1888,1 casos a cada 100 mil.

Os dados do Ministério da Saúde mostram que 55% dos casos prováveis da doença acometeram mulheres, e 45% ocorreram entre os homens.

São Paulo tem maior incidência

O Estado com maior índice de incidência da doença é São Paulo. No território paulista, a taxa é de 1285,2 casos a cada 100 mil habitantes. Até o momento, há 590.850 casos prováveis de dengue no Estado.

Em segundo lugar em termos de índice de incidência aparece o Acre, com 888,6 casos prováveis a cada 100 mil habitantes. No total, há 7.825 casos no Estado.

Considerando números absolutos, Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking, com 111.096.