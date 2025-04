Mulher é encontrada morta em Itaquera; corpo pode ser de estudante da USP desaparecida

"Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação", apontou a SSP.

O caso foi registrado como morte suspeita no 24° Distrito Policial (Ponte Rasa). "As investigações estão em andamento visando ao total esclarecimento dos fatos", completou a secretaria.

Bruna desapareceu no domingo por volta das 22 horas, após deixar a residência do namorado, no Butantã, na zona oeste.

Segundo amigos, ela desceu na estação Itaquera e teria se encaminhado a uma banca de jornal para carregar a bateria do celular e, então, pedir um carro por aplicativo para voltar para casa, localizada nas proximidades.

De acordo com relatos de amigos, Bruna enviou uma mensagem ao namorado quando estava nas imediações do terminal. Não há, contudo, informações se chegou a entrar em algum veículo ou se foi embora a pé ou de transporte coletivo.

Vítima começou mestrado neste ano e tem filho de sete anos