Quadrilha é presa por roubar 25 toneladas de bacalhau; carga é avaliada em R$ 2 milhões

Ao menos quatro homens foram presos pelo roubo de 25 toneladas de bacalhau na madrugada da quinta-feira, 17, no litoral paulista. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a carga é avaliada em R$ 2 milhões. Os indivíduos têm entre 25 e 51 anos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o motorista aguardava para carregar o veículo em um terminal alfandegário do Guarujá, quando foi abordado por um criminoso armado. Ele foi obrigado a dirigir o veículo até a cidade de Santos.

"Quando chegou no local, a vítima deixou o caminhão e foi levada pelos criminosos em um carro até Itanhaém. De lá, o homem foi solto. Ele foi até um posto dos bombeiros pedir ajuda", disse a SSP.