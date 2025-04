Incêndio em lancha deixa 10 feridos em Maragogi; homem teve 30% do corpo queimado

O incêndio em uma lancha em Maragogi deixou 10 feridos na sexta-feira, 18, no litoral norte de Alagoas. Do total, ao menos cinco pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento em hospitais da região após os primeiros socorros na UPA do município.

Dentre os feridos, estavam duas gestantes e uma criança de três anos, além de mais duas mulheres e cinco homens. A lancha estava regular, de acordo com a Prefeitura de Maragogi, que informou que os envolvidos eram visitantes do Estado de Goiás. O município é um dos principais destinos turísticos de Alagoas.

Ao menos quatro pessoas seguem internadas. São elas: um homem de 27 anos com queimaduras em cerca de 30% do corpo; um homem de 28 anos com queimaduras em 25% da área corpórea; outro homem de 25 anos com 16% da pele queimada; e, por fim, uma mulher de 27 anos ferida em 17% do corpo.