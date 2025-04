Por que sua internet fica lenta? veja causas comuns e como resolver

Outro teste importante é conectar um dispositivo diretamente ao modem com um cabo de rede. Se a internet funcionar normalmente nesse cenário, o problema está provavelmente no roteador ou na rede Wi-Fi. Em casos mais persistentes, pode ser necessário acessar o painel de controle do aparelho para verificar atualizações pendetnes ou possíveis configurações incorretas.

Também é possível analisar as luzes indicadoras do roteador. Luzes piscando em vermelho ou apagadas costumam sinalizar falhas de conexão. Caso o equipamento esteja superaquecendo, isso também pode afetar o desempenho. Posicioná-lo em locais arejados e livres de obstáculos ajuda na ventilação.

Se o roteador for muito antigo, especialmente modelos com mais de cinco anos, é recomendável considerar a substituição por um aparelho mais moderno. Dispositivos com suporte a padrões mais recentes, como Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6, entregam melhor desempenho, segurança e alcance.

Em último caso, se mesmo com todos os ajustes a lentidão persistir, a falha pode ser interna no roteador ou em sua fonte de alimentação. Assistências técnicas especializadas podem testar o equipamento ou indicar a necessidade de troca.

Aplicativos para medir e melhorar a conexão de internet

Aplicativos gratuitos podem ajudar a identificar gargalos na rede e medir a qualidade da conexão. Entre os mais populares estão o Speedtest by Ookla, o Fast.com, da Netflix, e o OpenSignal, eles mostram a velocidade real de download e upload, além da latência, o que ajuda a entender se há perda de desempenho.