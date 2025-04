Sábado Santo: o que significa a data celebrada hoje pelos católicos?

A Vigília é o último ato do Tríduo Pascal, que se encerra na manhã de domingo de Páscoa.

"Mesmo sendo Sábado Santo, ainda se podem realizar as penitências escolhidas ao longo do tempo quaresmal, como não comer carne durante o dia, intensificar a oração e optar pelo jejum como recomendam os livros litúrgicos. As penitências quaresmais se encerram com a celebração da Vigília Pascal", descreveu dom Orani. "A Vigília Pascal é a liturgia mais importante do ano."

Essa data também é conhecida como Sábado de Aleluia porque, ao longo da Quaresma, não se cantou o "aleluia". Isso só volta a acontecer durante a Vigília, quando se encerra a espera pela volta de Jesus, segundo os relatos bíblicos.

Malhação de Judas

É hoje também o dia em que se festeja a malhação de Judas, tradição em que os cristãos espancam, torturam e, às vezes, queimam um boneco simbolizando o apóstolo que entregou Jesus aos romanos há dois mil anos.

No Brasil, é costume caracterizar os bonecos representando Judas Iscariotes como políticos ou pessoas famosas, mas pouco populares.