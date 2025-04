Litoral de SP tem 50 praias impróprias para banho; saiba quais são

O Estado de São Paulo contabiliza 50 praias impróprias para banho, segundo o último balanço divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

A Cetesb considera a praia imprópria para banho quando há mais de cem colônias de bactérias por 100 mililitros de água, em duas ou mais amostras, em um período de cinco semanas. A orientação é que os banhistas evitem o contato com o mar nessas localidades.

Na liderança do balanço, aparece Itanhaém com doze praias impróprias. Bertioga, Santos e Praia Grande estão com sete praias com más condições cada um dos municípios.