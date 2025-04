São Paulo ainda tem risco de temporais neste feriado prolongado? Veja como fica a previsão

No sábado, 19, as tempestades causaram transtornos em diversas cidades do ABC e do litoral paulista, com alagamentos e deslizamentos. No Guarujá, a sirene da comunidade da Barreira foi acionada, e os moradores precisaram se deslocar imediatamente para um local seguro.

Cidade de São Paulo

Após dois dias consecutivos de fortes temporais, a capital paulista amanheceu com muitas nuvens.

"A frente fria que mudou o tempo em São Paulo já se afastou para o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, porém a circulação dos ventos contra a costa paulista deixa o domingo de Páscoa com muitas nuvens, chuva fraca e chuviscos intermitentes no decorrer do dia, mas sem previsão de novos temporais", estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O declínio das temperaturas nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas, será causado pelo ar frio de origem polar que se espalha sobre a região Sudeste e também atinge a cidade de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias: