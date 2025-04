Haddad destaca luta de Francisco por sociedade mais justa; Tebet ressalta papel pacificador

Tebet fala sobre aceno pacificador do papa

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também se manifestou sobre o falecimento do papa. Segundo Tebet, hoje, Francisco "desfila no infinito do céu, não antes de pedir, em sua última oração, por paz".

"Que os senhores da guerra se sensibilizem ante o aceno pacificador do Papa Francisco; que de todos os telhados do poder saia uma fumaça branca e que à janela anunciem, finalmente: HABEMUS PAZ! Amém", escreveu.

Francisco morreu nesta segunda-feira em Roma, menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia dupla.

Um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.