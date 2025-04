Lideranças e entidades religiosas, além de políticos brasileiros, lamentam a morte do papa

Religiosos e políticos brasileiros lamentaram a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21, assim como fizeram diversas autoridades internacionais. Muitas lideranças estrangeiras destacaram o legado deixado pelo pontífice.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma mensagem em homenagem ao Santo Padre. "Em seu pontificado, o papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a Igreja e a humanidade inteira. Não só com palavras e documentos, ele apontou para uma Igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana."

A Arquidiocese de São Paulo disse que recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento do Santo Padre. Em mensagem pela Rádio 9 de Julho, da Arquidiocese, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, pediu a todos os fiéis união em oração pelo papa Francisco e pela Igreja.