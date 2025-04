Ministros do governo Lula lamentam morte de papa Francisco e enaltecem legado

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também contou que conheceu Francisco, que identificou como "homem simples e de gestos grandiosos" e que liderou a Igreja Católica com humildade, resiliência e amor. "Hoje, todo o mundo chora a morte do papa Francisco. Que seja eterna sua memória e contribuição para um mundo mais justo e fraterno", afirmou.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, citou que o pontífice "pautou sua vida na construção de uma Igreja mais acolhedora, amorosa e de olhos voltados aos mais humildes, como ensinou Jesus".

Segundo ele, Francisco deixa como lição "a prática da simplicidade e do amor generoso por aqueles que mais precisam".

O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi outro integrante do governo Lula que lamentou a morte de Francisco. "Um líder espiritual que marcou o mundo com sua fé, humildade e compromisso com os mais vulneráveis", classificou. "Seu legado de compaixão, diálogo e paz permanecerá entre nós."

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também se pronunciou sobre o falecimento do argentino. Ao postar fotos com o papa, o deputado disse que Francisco marcou a história da Igreja Católica. "Uma referência de humanismo, de bem querer com os mais necessitados e de grande compromisso com a vida."

Francisco morreu nesta segunda-feira em Roma, menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia dupla. Um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.