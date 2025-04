Quem é o carmelengo, que governa o Vaticano na ausência na ausência do papa Francisco

Na ausência do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, a responsabilidade pela administração da Igreja Católica e do Vaticano é do camerlengo, cargo atualmente ocupado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, nomeado pelo próprio Francisco em 14 de fevereiro de 2019.

Além de atuar durante a ausência do papa, o camerlengo tem outras funções essenciais dentro da Igreja, como organizar o funeral do pontífice e conduzir o conclave para a escolha de um sucessor.

Farrell assumiu essas funções, por exemplo, quando Francisco ficou mais de um mês, entre fevereiro e março, internado no Hospital Gemelli para tratar de uma pneumonia bilateral.