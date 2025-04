Vaticano publica sobre Francisco o editorial intitulado 'O papa da misericórdia'

O Vaticano publicou um editorial em que destaca a preocupação do Papa Francisco com "os pobres, a fraternidade, o cuidado com a Casa Comum, o firme e incondicional não à guerra". O Papa morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, em Roma.

Intitulado "O papa da misericórdia", o editorial do Vaticano aponta que a mensagem central do pontificado de Francisco "foi o chamado evangélico à misericórdia".

"A proximidade e a ternura de Deus para com aqueles que se reconhecem necessitados da sua ajuda. Todo o pontificado de Jorge Mario Bergoglio foi vivido sob o lema dessa mensagem, que é o coração do cristianismo", diz o texto.