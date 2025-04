Bolsonaro apresenta 'sinais efetivos de movimentação intestinal', diz novo boletim médico

Na semana passada, o ex-presidente chegou a ter alteração de pressão arterial, o que foi controlado pela equipe médica. Nesta segunda-feira, 22, Bolsonaro retirou os drenos do abdome e teve o curativo da incisão cirúrgica trocado.

Nesta terça-feira, o ex-presidente publicou uma foto no hospital e citou o julgamento da denúncia contra o ex-assessor especial da Presidência Filipe Garcia Martins, que ocorre na Primeira Turma do STF. Segundo Bolsonaro, o caso posteriormente será reconhecido como "um dos maiores escândalos do Judiciário brasileiro". Além de Martins, outros cinco podem se tornar réus pelo colegiado.

"O caso Filipe Martins um dia será lembrado como um dos maiores escândalos da história do Judiciário brasileiro. Um verdadeiro laboratório de abusos, restrições autoritárias, distorções processuais e ilegalidades em série, criado com um único propósito: construir uma narrativa e, com ela, um atalho para tentar atingir quem de fato se queria prender", disse Bolsonaro.

Também nesta terça, o ex-presidente recebeu a visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no hospital. Segundo a assessoria de Valdemar, o dirigente partidário foi ao DF Star saber como está Bolsonaro.