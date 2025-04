Bolsonaro foi o único presidente a não se reunir com papa Francisco; entenda

Dilma Rousseff foi a primeira a se reunir com o Papa Francisco

A ex-presidente Dilma Rousseff foi a primeira chefe do Executivo brasileiro a se reunir com Jorge Mario Bergoglio durante o período do argentino como papa. Dilma participou, em 2013, da missa inaugural de Francisco.

Dilma voltou a se reunir com o pontífice em julho daquele ano na primeira visita do papa ao Brasil na 28.ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Um ano depois, em 2014, a ex-presidente voltou a se reunir com Francisco em Roma. No encontro reservado que teve com Sua Santidade, Dilma lhe entregou uma camisa amarela do Brasil e uma bola do Mundial.

O último encontro entre os dois ocorreu no ano passado. O Papa Francisco recebeu no Vaticano a ex-presidente, já como presidente do NDB, o banco dos Brics. Em rede social, a ex-presidente disse que os dois conversaram sobre o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas.

O ex-presidente Michel Temer participou da missa em Ação de Graças pela canonização do padre José de Anchieta, em 2014. A missa foi celebrada pelo Papa Francisco na Igreja de Santo Inácio de Loyola. Temer viajou a pedido da então presidente Dilma Rousseff, representando o governo brasileiro.

No ano anterior, em 2013, Temer cumpriu agenda ao lado de Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.