Bolsonaro recebe visita de Valdemar Costa Neto em UTI de hospital em Brasília

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem concentrado as decisões e exercido papel central nos cuidados ao marido. Aliados de Bolsonaro atribuem a ela e à equipe médica as restrições nas visitas.

Valdemar e Bolsonaro foram proibidos de se comunicar e se encontrar em fevereiro do ano passado, após operação da Polícia Federal (PF) no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Eles foram autorizados a retomar contato no mês passado, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro está na UTI desde a cirurgia e não tem previsão de alta. Ele passou por cirurgia abdominal desde a facada que levou em 2018, durante agenda de campanha eleitoral. A intervenção tratou uma obstrução parcial do intestino.

Segundo boletim divulgado nesta terça, ele apresenta "boa evolução clínica" e "sinais efetivos de movimentação intestinal". Em entrevista no hospital, Bolsonaro classificou a cirurgia como "a mais invasiva, complexa e de risco" que já realizou.