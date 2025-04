Dez petroleiros permanecem internados após explosão em plataforma da Petrobras, diz sindicato

Os 10 internados permanecem em Macaé, quatro deles na Unidade de Tratamento Intensivo, disse Borges.

"O Sindipetro-NF indicou a diretora Bárbara Bezerra para integrar a comissão de investigação do acidente. A Petrobras, ao longo do dia de hoje, concluirá o desembarque dos trabalhadores que não forem essenciais à habitabilidade e segurança da unidade, que teve as operações interrompidas", informou o sindicalista.

De acordo com Borges, uma dificuldade adicional foi a perda da comunicação com a plataforma, devido ao acidente.

"A explosão danificou, inclusive, um cabo que também atende a outras unidades do entorno, que também estão com comunicação precária", disse Borges no site da entidade.

Ele afirma que o acidente é consequência do desmonte da Petrobras, feito pelos desinvestimentos de anos recentes.