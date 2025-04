Embrapa: custo de produção de frangos de corte cai em março mas o de suínos sobe

São Paulo, 22 - O custo de produção de frangos de corte recuou em março enquanto o de suínos aumentou, disse a Embrapa Suínos e Aves em levantamento da Central de Inteligência de Aves e Suínos. O custo de produção do quilo do frango de corte baixou para R$ 4,86 no Paraná, 0,17% menos em relação a fevereiro. Já o custo de produção do quilo de suíno vivo alcançou R$ 6,42 em Santa Catarina, alta de 0,78% em relação ao mês anterior. Paraná e Santa Catarina são referências nos cálculos dos Índices de Custo de Produção (ICPs) da CIAS devido à sua posição como maiores produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente."O aumento do custo acumulado de produção de frango em 2025 é de 1,58% e, nos últimos 12 meses, é de 13,86%, com o ICPFrango alcançando 376,48 pontos", disse a empresa, que citou a ração como o principal componente de custo em março. A queda foi de 0,88% no mês, apesar de ter subido 15,97% no acumulado dos últimos 12 meses, atingindo uma participação de 67,62% no custo total de produção.No caso do ICPSuíno, a alta do custo no ano foi de 3,38%, e o acumulado nos últimos 12 meses é de 14,31%, com o índice da Embrapa chegando aos 367,08 pontos. "A ração dos animais se destacou como o principal componente de custo, com um aumento de 0,31% no mês e 13,33% no acumulado dos últimos 12 meses, atingindo uma participação de 72,29% no custo total de produção."