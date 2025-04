Funeral do Papa Francisco é marcado para o sábado, 26

O funeral do Papa Francisco foi marcado para sábado, 26, às 5 horas, pelo horário de Brasília, na Praça de São Pedro, antes do sepultamento no mesmo dia na basílica Santa Maria Maggiore de Roma, informou o Vaticano nesta terça-feira, 22.

O corpo do Pontífice será levado para a basílica já na quarta-feira, 23.

A confirmação das datas aconteceu durante encontro de cardeais para definir os detalhes dos atos fúnebres.