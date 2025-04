Governo de SP inicia remoção da Favela do Moinho: 'Saímos por medo de ficar sem nada'

A CDHU afirma que, em todos os modelos oferecidos, as parcelas comprometem 20% da renda familiar, de acordo com a legislação que rege a política habitacional paulista. "Para quem recebe um salário mínimo, o subsídio do Estado chega próximo de 70% do total do valor do imóvel", exemplifica a companhia.

Cessão do terreno e proposta de parque

Há mais de 30 anos cravada sob o viaduto que interliga as avenidas Rudge e Rio Branco, perto da Estação Júlio Prestes, a Favela do Moinho fica entre linhas de trens, em uma área murada, com apenas uma entrada e baixa possibilidade de escoamento. Na última década, foram registrados dois incêndios de grandes proporções que deixaram mortos e centenas de desabrigados. Tais características inviabilizaram ao longo dos anos as diversas promessas de regularização da área feitas por gestores públicos.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) planeja transformar a comunidade em um parque, além de criar "um polo de desenvolvimento urbano potencializado para a implantação da Estação Bom Retiro". A área, porém, pertence à União. Para conseguir viabilizar o projeto, é preciso que o governo federal aceite ceder o terreno ao Estado, em processo pleiteado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH).

Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), disse que está em diálogo permanente com o governo de São Paulo para encontrar uma solução para as mais de 800 famílias que moram na Favela do Moinho. A pasta afirma que as informações disponibilizadas pela gestão Tarcísio não estão claras.

"O governo federal apoia as ações de mudança das famílias que já possuem um novo endereço, como as que estavam programadas para esta terça-feira (22), desde que essa seja a efetiva vontade das famílias e feitas sem intervenção de força policial", afirma a secretaria.