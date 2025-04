Páscoa e Tiradentes no aeroporto: PF pega 58 quilos de drogas em Guarulhos

A Polícia Federal prendeu durante os feriados de Páscoa e de Tiradentes - entre os dias 17 e 22 - dez passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Sete foram detidos por tráfico internacional de drogas, dois por contrabando de medicamentos e um já era procurado. No total, foram apreendidos 50,1 quilos de cocaína e oito de THC (Tetrahidrocanabinol, principal composto psicoativo da Cannabis). A Receita Federal confiscou 200 canetas de medicamento para diabetes.

Três passageiros, que embarcariam para a França, foram flagrados com cápsulas de cocaína no estômago. Por causa do risco à saúde, eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanecerão sob custódia da Polícia Penal do Estado de São Paulo até a expulsão total das cápsulas e liberação médica.

Outros quatro suspeitos transportavam cocaína escondida em fundos falsos de malas e engomada em roupas. A droga tinha como destino a França, Etiópia e Portugal.