USDA em Bangcoc reduz estimativa de produção de açúcar na Tailândia

São Paulo, 22 - A produção de açúcar na Tailândia deve ser de 10,004 milhões de toneladas no ano comercial 2024/25, projetou a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Bangcoc. A previsão representou queda de 2,30% ante a estimativa de 10,24 milhões de toneladas divulgada em outubro, Também representa aumento de 13,58% sobre os 8,808 milhões de toneladas de 2023/24.Enquanto isso, a estimativa de produção de cana-de-açúcar em 2024/25 foi reduzida em 1,15%, de 95,9 milhões de toneladas para 94,8 milhões de toneladas, segundo o USDA na Tailândia. Ainda assim, representa avanço de 11,86% ante as 84,747 milhões de toneladas de 2023/24.As estimativas de exportação do adoçante foram mantidas em 10 milhões de toneladas para a safra 2024/25, aumento de 115,47% ante as estimadas 4,641 milhões de toneladas de 2023/24.O relatório também traz estimativas para a safra 2025/26. A Tailândia deverá registrar uma alta de 2% na produção de açúcar na safra 2025/26, para 10,3 milhões de toneladas. O retorno financeiro mais atrativo em comparação a outras culturas, como milho e mandioca, tem incentivado os produtores tailandeses a manterem ou expandirem suas áreas com cana, explicou o USDA.Assim, a previsão para 2025/26 é de crescimento para 96 milhões de toneladas. No comércio exterior, as exportações de açúcar tailandês devem desacelerar para 7 milhões de toneladas em 2025/26, após atingir 10 milhões de toneladas em 2024/25. A expectativa é de que Brasil e Índia retomem sua competitividade no mercado internacional, com aumento da produção, pressionando os preços globais e diminuindo a participação tailandesa.