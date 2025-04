Vaticano divulga imagens do corpo do papa Francisco em caixão

O Vaticano divulgou nesta terça-feira, 22, as primeiras imagens do papa Francisco deitado em seu caixão. O corpo do pontífice jaz na capela da Casa Santa Marta. Nelas, é possível observar o caixão de madeira, o papa com vestes vermelhas e sua mitra episcopal.

Em uma das fotos, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, aparece rezando pelo pontífice.

Ainda de acordo com a Santa Sé, o corpo do pontífice será transferido para a Basílica de São Pedro na quarta-feira, 23, para que os fiéis possam prestar suas homenagens, e ficará em câmara funerária até seu funeral a ser realizado no sábado, 26, no mesmo dia do sepultamento.