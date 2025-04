Corpo do papa Francisco chega à Basílica de São Pedro para velório público

Uma vez dentro da basílica, o caixão foi colocado em frente ao altar principal.

Jorge Mario Bergoglio será velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário. O caixão será fechado às 20 horas (15h em Brasília) de sexta-feira, 25.

Ao fim do velório público, no sábado, 26, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao Pontífice.

Ao término da cerimônia, serão realizados ritos e cerimônias solenes que concluem os atos de despedida. Em seguida, o caixão será transferido para a Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde acontecerá será realizado o sepultamento às 10 horas (5 horas em Brasília) do sábado.

Essa é uma imponente igreja do século V localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados. Francisco declarou no fim de 2023 que queria ser enterrado neste local, e não na cripta da Basílica de São Pedro, como acontecem funerais dos líderes da Igreja Católica há mais de três séculos.

O argentino Jorge Bergoglio, muito ligado ao culto da Virgem Maria, costumava rezar neste templo, que oficialmente faz parte do território do Vaticano, na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens ao exterior.