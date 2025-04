Estudantes fazem ato contra racismo no Shopping Pátio Higienópolis

O ato desta quarta foi marcado para as 13h, com início no Colégio Equipe, na Rua São Vicente de Paulo. Nas redes sociais, a escola replicou postagens convocando manifestantes. Questionada pela reportagem se participou diretamente da organização do protesto, a instituição ainda não respondeu.

'Fora, racistas!’

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os jovens chegando até o shopping segurando cartazes em protesto. Um deles destacava as idades dos adolescentes alvos do episódio que motivou o protesto: 12 anos. Entre os cantos, estavam frases como "Fora, racistas!" e "Jovem na rua, racista, a culpa é sua!".

Após acessar as dependências do shopping, os manifestantes penduraram alguns dos cartazes no vão central - ao menos uma loja chegou a fechar as portas. Os manifestantes teriam ficado dentro do empreendimento por cerca de uma hora, das 13h40 até por volta de 14h40.

O ato também contou com uma faixa contra a desocupação, pelo governo de São Paulo, da Favela do Moinho, considerada a última comunidade ainda de pé do centro de São Paulo. Como mostrou o Estadão, a remoção das primeiras famílias começou nesta terça-feira, 22, em meio a protestos de moradores.

Entenda o caso