PM de folga atira em 4 policiais e morre em confronto na zona norte de SP

Segundo o documento, o policial se trancou em seu apartamento, localizado no 7º andar de um edifício na Rua Thomaz Antonio Villani, no bairro do Limão, e passou a realizar disparos de arma de fogo contra a equipe policial que realizou o atendimento inicial. Ele estaria sozinho durante os disparos.

O registro aponta que ninguém se feriu em um primeiro momento, mas que, diante da gravidade da situação, foi necessário acionar uma equipe especializada do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que por volta das 20h iniciou as tratativas para tentar conter o agente e resolver a crise.

As negociações para rendição do policial de folga teriam durado cerca de quatro horas, mas sem muito avanço. Após tentativa de aproximação das equipes com o uso de robôs e protocolos de negociação, Rogério teria voltado a disparar, ferindo quatro integrantes do 4º Batalhão de Polícia de Choque.

Durante o confronto, Rogério foi alvejado de raspão no tórax e no braço. Ele, então, "atentou contra sua própria vida", segundo registro interno. A equipe de pronto atendimento médico da Polícia Militar foi acionada para prestar socorro imediato ao autor da crise, mas o soldado não resistiu e morreu no local.

Conforme a corporação, o quadro se configura como "suicídio pela polícia (conhecido internacionalmente como suicide by cop), em que o indivíduo, ao ameaçar e atirar contra agentes de segurança, busca deliberadamente provocar uma reação letal como forma de interromper sua própria existência".

"A Polícia Militar presta total apoio aos policiais feridos e às suas famílias, e reforça que todos os protocolos técnicos e operacionais foram seguidos, com foco na preservação de vidas e na segurança da população", afirma a corporação.