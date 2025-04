Quadrilha invade concessionária da Porsche, desmonta carros e rouba peças de R$ 40 mil

Uma quadrilha invadiu uma concessionária da Porsche e roubou dezenas de peças dos carros de luxo, no domingo, 20, na Avenida dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo. O assalto aconteceu durante o dia, por volta das 13h. O segurança do local foi rendido e amarrado pelos nove homens encapuzados e armados. A Polícia Civil investiga o roubo. A reportagem entrou em contato com a concessionária e aguarda retorno.

Conforme o relato da vítima aos policiais, os criminosos chegaram em três veículos furgões. Por ser domingo, o local não estava aberto ao público e não havia clientes. Eles estavam armados com revólveres e pistolas. O vigilante foi amarrado e mantido como refém durante mais de quatro horas.

Os suspeitos acessaram a sala de controle das câmeras e destruíram os equipamentos de gravação. Em seguida abriram os veículos novos e roubaram peças como componentes do motor, faróis, lanternas, rodas e pneus. Os alvos foram os veículos mais caros, de modelos como Panamera, Cayenne e Cayenne Coupé, que têm itens que chegam a custar até R$ 40 mil.