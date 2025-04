Velório e sepultamento do papa Francisco: veja como serão os próximos dias

O corpo do papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro na manhã desta quarta-feira, 23, pelo horário local, para a realização do velório público. O caixão foi carregado em procissão partindo da Capela de Santa Marta por cardeais e guardas suíços. Os devotos podem se despedir do pontífice até sexta-feira, 25. No sábado, 26, será o funeral e sepultamento do pontífice.

Conforme o Vaticano, Jorge Mario Bergoglio está sendo velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário.

Filas de fiéis emocionados esperam a oportunidade para se despedir do líder da Igreja Católica, que morreu aos 88 anos nessa segunda-feira, 21.