Após live, Bolsonaro é intimado em UTI e reclama com oficial de justiça

Ao receber nesta quarta, 23, a intimação que dá início à contagem do prazo de cinco dias para que faça a defesa prévia na ação penal em que é acusado de tramar um golpe de estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou com a oficial de justiça encarregada da tarefa e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro se mostrou indignado pelo fato de o prazo legal do processo começar a ser contado com ele internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DFStar, em Brasília.

O STF informou que determinou a intimação do ex-presidente após ter identificado que Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo em rede social na última terça-feira. Ele foi destaque em uma live promovida por seus filhos e pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet para comercializar capacetes de grafeno. Inicialmente, a Corte disse ter orientado a oficial de justiça a aguardar uma data mais adequada para fazer a intimação. A presença na transmissão, segundo o STF, "demonstrou a possibilidade" de ele ser citado.