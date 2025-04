Arroz: Produtores têm até amanhã para antecipar direito de venda à Conab

São Paulo, 24/04 - Produtores de arroz que arremataram lotes nos leilões de Contrato de Opção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e quiserem antecipar a venda do produto têm até amanhã (25) para exercerem o direito de entregar o grão à estatal. Em nota, a Conab diz que a medida visa assegurar renda ao produtor, uma vez que os preços de arroz estão em queda com a entrada da safra do grão no mercado. Neste primeiro momento, poderão antecipar o exercício do contrato os produtores e as cooperativas da Fronteira Oeste no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que devem encerrar a colheita até o fim do mês. Ainda de acordo com a Conab, com a antecipação da venda, haverá um desconto no preço pago ao produtor pela diferença no período de carregamento logístico e financeiro do produto. "Os agricultores do Rio Grande do Sul que optarem pela venda no início de maio receberão R$ 81,26 pela saca de 50 quilos. Para se ter uma ideia, atualmente, o valor de comercialização para o produtor gaúcho é de R$ 76,38", destacou.Os contratos foram negociados em três leilões públicos realizados no ano passado, totalizando 3.396 contratos negociados, o que equivale a cerca de 91,7 mil toneladas de arroz. Contrato de Opção de Venda é um dos instrumentos da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) do governo. A ferramenta é um seguro de preço para a data futura, uma vez que garante um valor de comercialização no momento da venda dos produtos amparados pela PGPM. A partir do Contrato de Opção, o agricultor tem a opção de vender ao governo federal o produto pelo preço firmado ou no mercado, o que foi mais remunerador.