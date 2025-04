Bolsonaro apresenta piora clínica e será submetido a novos exames, diz boletim

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou ter orientado o oficial de Justiça a aguardar uma "data adequada" para notificar o ex-presidente sobre a abertura da ação penal do plano de golpe, em virtude de sua internação.

Como Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo no dia anterior, o tribunal considerou que ele "demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (quarta-feira)".

Réu por tentativa de golpe de Estado, ele reagiu reclamando com a oficial encarregada da tarefa, pressionando para ler o nome de quem determinou a intimação no hospital e questionando sobre o processo no qual ele é acusado. A profissional, contudo, não tendo nenhum papel no trâmite da ação. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.