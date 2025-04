Creatina: Anvisa divulga resultados de análise de 41 produtos; confira marcas avaliadas

Já em relação à rotulagem, 40 dos 41 produtos tinham algum tipo de falha. Entre os principais problemas, os avaliadores identificaram alegações não autorizadas sobre os efeitos do produto, inclusive com informações incorretas em língua estrangeira, e tabela de informação nutricional fora do padrão.

Também foram identificados rótulos com imagens ou expressões que podem induzir o consumidor ao erro e, em alguns casos, faltavam informações básicas, como a frequência de consumo recomendada, o número de porções por embalagem e as quantidades de açúcares totais e adicionados.

A Anvisa, no entanto, destaca que os erros encontrados não representam risco à saúde, mas as empresas devem se adequar à Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 843/2024 e à Instrução Normativa (IN) 281/2024.

A análise da presença de matérias estranhas nos produtos não detectou nenhuma inconformidade. Todas as marcas tiveram resultados satisfatórios.

O estudo considerou embalagens de 300 gramas de creatina - formato mais comum entre os consumidores - das marcas mais vendidas no mercado nacional. A coleta das amostras ocorreu no segundo semestre de 2024, diretamente das empresas fabricantes e no comércio varejista.

As análises foram conduzidas pelo laboratório do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).