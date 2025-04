Juscelino Filho, demitido após denúncia de corrupção, indicou nome para substituí-lo

Juscelino Filho foi demitido no início de abril Imagem: Antonio Cruz/Agência Brasil

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e deu posse, na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, ao engenheiro Frederico de Siqueira Filho no cargo de ministro das Comunicações. Frederico dirigia a Telebras e sua indicação pelo União Brasil foi apresentada ao presidente Lula pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-ministro Juscelino Filho e o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, em reunião realizada na tarde da quarta-feira (23) no Palácio do Planalto. O encontro de ontem também contou com a presença da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann", afirmou a nota divulgada pela Secom.

Pelas redes sociais, Juscelino, que voltou a ocupar o cargo de deputado federal após pedir demissão, parabenizou a indicação do aliado. Segundo o ex-ministro, Frederico é um "grande nome" para seguir as ações iniciadas por ele na Esplanada.

"Parabenizo e desejo sucesso a Frederico de Siqueira Filho, novo ministro das Comunicações. Após quase dois anos à frente da Telebras, é um grande nome para seguir com ações do Ministério das Comunicações, sobretudo de inclusão digital, e contribuir com o governo do presidente Lula", disse o deputado federal.