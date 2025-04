Lula sanciona projetos e viaja para funeral do Papa Francisco nesta quinta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja nesta quinta-feira, 24, às 22 horas, da Base Aérea de Brasília, para Roma. Na Cidade do Vaticano, Lula participará do funeral do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira, 21.

Antes da viagem, na capital federal, o presidente participa às 9h30, no Palácio do Planalto, da sanção dos Projetos de Lei: PL 370/2024, sobre violência com uso de inteligência artificial; PL 5427/2023, que institui monitoração eletrônica de agressores; e PL 475/2024, que proíbe discriminação em bolsas acadêmicas.

O primeiro compromisso da agenda é às 9 horas. O presidente tem reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela.