Máquinas agrícolas: CNH anuncia expansão de centro de distribuição em MT

São Paulo, 24/04 - A fabricante norte-americana de máquinas CNH Industrial, dona de marcas como Case IH e New Holland, anunciou hoje a expansão de seu Centro de Distribuição em Cuiabá (MT), com o objetivo de melhorar a disponibilidade de peças e otimizar o tempo de entrega para o Centro-Oeste. Com a nova estrutura, prevista para ser inaugurada no segundo semestre deste ano, a expectativa é reduzir em até 50% o tempo de entrega de peças para a região, que hoje concentra grande parte da produção de grãos do País. A expectativa é de que a expansão melhore o portfólio de peças de reposição, bem como a entrega de peças e fortaleça o atendimento não só a Mato Grosso, mas também em Rondônia, disse a companhia em nota. A empresa não informou o investimento para o novo centro.