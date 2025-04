O que explica explosão de meteoro após cruzar céu de SC

Relatos semelhantes e possíveis gravações em outras estações de meteorologia espalhadas pelo Sul do País indicaram que o meteoro teve ampla visibilidade e emocionou inúmeras pessoas que viram o céu se acender em cor verde esmeralda.

Conforme o projeto EXOSS, organização colaborativa (ciência cidadã) sem fins lucrativos, que atua em conjunto com diversas instituições científicas, as mudanças na coloração ocorrem por causa de interações entre a atmosfera e a energia transferida do meteoro, e de emissões de sua própria composição.

De acordo com o Observatório Heller & Jung Aviação, o meteoro também iluminou o céu de cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná. "Veio sobre o oceano e se extinguiu no continente no início da serra. Ainda estamos analisando", disse.

Na região de Torres, litoral norte gaúcho, houve relato de pessoas que escutaram o estrondo da explosão e presenciaram visualmente a queda do meteoro, segundo o observatório. "Vamos ainda determinar o local porque podem ter meteoritos no solo", destacou o observatório.