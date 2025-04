Quem era Nabila Furtado, miss e ex-primeira-dama que morreu de trombose

Em 2013 foi escolhida Musa do Brasil e, três anos depois, acumulou os títulos de Miss Brasil Queen e Miss Espírito Santo Intercontinental. Em 2022, a modelo foi para a Índia representar o Brasil no Mrs Glam Word. Também participou de um concurso internacional de beleza na Espanha.

Nabila Furtado foi Miss Brasil em concursos internacionais na Espanha e Índia Imagem: Reprodução/Instagram @nabilafurtado

Nabila era advogada e atuava também como influenciadora digital. Só em sua página no Instagram, com dicas sobre beleza e comportamento, ela tinha cerca de 30 mil seguidores. No Dia Internacional da Mulher, escreveu: "Não é sobre ser perfeita. Cada passo que você dá é um ato de coragem." Em outra postagem, disse: "Poucas pessoas vão entender o significado das coisas que você lutou para conquistar. Quem saberá reconhecer o valor das suas conquistas é só você".

De acordo com Juninho, a mulher descobriu o câncer de mama quando ele ainda era prefeito de Cariacica, no final de 2020. Foi durante uma consulta e os exames mostraram um tipo de câncer muito agressivo. Reservada em relação à doença, Nabila relutou bastante para contar sobre o assunto aos pais.

O tratamento, em hospitais do Espírito Santo e de São Paulo, incluiu radio e quimioterapia, mas o câncer se espalhou. Em março, a doença causou uma trombose que obstruiu vasos e agravou as condições de saúde da modelo. Ela ficou internada pouco mais de um mês e depois foi para casa, em condições de home care (cuidados hospitalares em casa).

Com o agravamento, Nabila voltou para o hospital, mas seu organismo já não respondia aos tratamentos. A morte dela, na madrugada de terça, foi comunicada pelo próprio marido. Antes do falecimento, ele postou em sua rede social uma foto dos dois no hospital com a legenda: "Juntos até os últimos momentos."