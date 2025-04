Como é a região onde onça atacou caseiro em Mato Grosso do Sul

O caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, foi morto por uma onça-pintada próximo ao pesqueiro Touro Morto, no Mato Grosso do Sul, no entorno do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro e às margens do Rio Aquidauana. A região está no "coração" do Pantanal sul-mato-grossense.

Touro Morto fica localizado na zona rural da cidade de Aquidauana, que recebeu o nome por conta do rio. O município está a 230 km de Campo Grande, capital do Estado.

A maior planície de inundação contínua do mundo, o Pantanal tem cerca de 250 mil km², dos quais o Pantanal de Aquidauana contribui com aproximadamente 5% da reserva. A área territorial do município é de 17 mil km², sendo que 75% abrange o bioma.