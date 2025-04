Conclave, camerlengo e sede vacante: veja glossário das palavras usadas após morte de papa

O que é a Basílica de São Pedro?

A igreja do século 16, construída sobre o túmulo tradicional do apóstolo São Pedro, é uma das maiores basílicas católicas do mundo e é a peça central da Cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica de 1,4 bilhão de fiéis. Desde quarta-feira, 23, os fiéis foram convidados à igreja para dar o último adeus a Francisco, cujo corpo está sendo velado no altar principal. A obra-prima do Renascimento foi construída e decorada por alguns dos arquitetos e artistas mais ilustres da época. Suas criptas contêm os restos de papas passados e seu vasto interior de mármore abriga alguns dos maiores tesouros do Vaticano, incluindo a escultura Pietà, de Michelangelo, e o baldaquino de bronze de Gian Lorenzo Bernini sobre o altar principal.

O que é a Casa Santa Marta?

Esta casa de hóspedes do Vaticano, construída em 1996, abriga especificamente os cardeais durante um conclave e é usada em outros momentos como hotel para sacerdotes e oficiais do Vaticano que estão de visita. O papa Francisco nunca se mudou depois de ser eleito papa, escolhendo viver na suíte 201, em vez dos apartamentos papais no Palácio Apostólico.

O que significa ‘extra omnes’?

Uma expressão em latim para "todos fora", é pronunciada pelo mestre das celebrações litúrgicas papais, atualmente o arcebispo italiano Diego Ravelli, para pedir que todos presentes, exceto os cardeais eleitores, deixem a Capela Sistina para iniciar o processo de votação durante o conclave.