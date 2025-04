COP30: Roberto Rodrigues será enviado especial para Agricultura

O professor emérito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, será enviado especial para Agricultura na 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. O convite ao ex-ministro foi feito pelo presidente da COP30, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, representando o governo brasileiro.

Rodrigues atuará como interlocutor entre a presidência da COP30 e o setor produtivo. No convite enviado a Rodrigues pelo governo brasileiro, Corrêa do Lago afirma que os enviados especiais vão atuar como "caixas de ressonância de setores e de geografias e facilitadores do fluxo de informações e de percepções de suas respectivas áreas". O papel dos enviados especiais, explicou o embaixador, passa também pela ativação de alavancas estratégicas com os setores e regiões e pela facilitação do fluxo de informações entre a presidência da COP30 e o setor privado.

Ao Broadcast Agro, Rodrigues afirmou que se sente honrado com o convite e que vai ter a colaboração das entidades representativas do agronegócio. "Não será uma tarefa fácil. O desafio inicial é montar uma agenda unificada para o agro, em que todas as cadeias produtivas sejam contempladas, com o objetivo de mostrar ao mundo como é sustentável e eficiente a atividade agropecuária e do agronegócio brasileiro", afirmou Rodrigues. O passo seguinte, após a convergência do setor em uma unidade, será o convencimento do governo sobre a importância do agronegócio na agenda climática, já que são os governos que assinam os acordos multilaterais, acrescentou Rodrigues. "Mostrar que já somos parte relevante da solução de alguns problemas fundamentais da humanidade, como a segurança alimentar e a transição energética", defendeu o ex-ministro.